大人が望んだとおりに行動してくれないことが多い、発達障害・グレーゾーンの子どもたち。しかし彼らの特性を理解してちょっとした工夫を施すだけで、日常生活が大きく改善していくのだという。3000人以上の子どもたちを支援してきた発達支援コンサルタントが、本当に効果のあった具体的なノウハウをわかりやすく紹介する。※本稿は、小嶋悠紀『発達障害・グレーゾーンの子どもを伸ばす大人、ダメにする大人 家庭生活編』（徳間書