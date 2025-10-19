島根県薬事衛生課などは１８日、出雲保健所に収容されていた犬１頭が逃げ出し、自転車に乗っていた出雲市内の中学生の左足をかむ事故が起きたと発表した。中学生は病院で治療を受け、軽傷という。発表によると、１６日午後５時頃、出雲保健所が譲渡目的で保護していた中型犬（体重１５キロ）が屋外の運動場から数メートル離れた犬房へ移動中、首輪とリードをつなぐ留め具が何らかの原因で外れ、そのまま外へ逃げた。犬は約１時