新潟県警十日町署は１８日、十日町市の住宅敷地内の車庫から魚沼産コシヒカリの玄米２４０キロ（時価計約１５万５５２０円相当）が盗まれたと発表した。窃盗事件として捜査している。発表によると、５０歳代男性が１４日午後７時頃、３０キロ入りの米袋８袋がなくなっていることに気づいた。男性は自宅で消費するために購入し、車庫に保管していた。シャッターは閉めていたが、無施錠だったという。