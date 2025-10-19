［J１第34節］川崎 ５−３ 清水／10月18日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu試合後の表情は、勝者のモノには見えなかった。清水をホームに迎えた一戦、川崎は大逆転負けで敗退したルヴァンカップの準決勝・第２戦の柏戦の悔しさをぶつけるかのように、13分までに３ゴールを奪い、37分にも加点。清水の後手に回る守備対応はあったにせよ、前半のうちに４点のリードを得る素晴らしいゲームを見せた。だが、である。前半の