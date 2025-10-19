フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第１戦、フランス大会は１８日、フランスのアンジェで行われ、女子はＧＰ初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が優勝した。ショートプログラム（ＳＰ）に続きフリーでもトップの１４９・０８点をマークし、合計２２７・０８点だった。坂本花織（シスメックス）が合計２２４・２３点で２位、住吉りをん（オリエンタルバイオ）が３位に入り、日本勢が表彰台を独占し