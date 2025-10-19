赤色灯19日午前4時半ごろ、茨城県茨城町長岡の集合住宅で「男性が刺された」と119番があった。外国籍の男性3人が病院に搬送され、このうち1人は死亡が確認された。県警は殺人事件の可能性があるとみて捜査する。水戸署によると、他に1人は軽傷、1人はけがの程度は不明だが、搬送時には意識があった。軽傷の男性が事情を知っているとみて、けがの回復を待って話を聴く。