◆フランスリーグ第８節アンジェ１―１モナコ（１８日、スタッド・レイモンド・コパ）日本代表ＭＦ南野拓実は後半２５分から途中出場。０―０で迎えた同２７分、南野はテゼからのパスを受けると、技ありの右足ワンタッチパスを前線のＦＷバログンに通した。これを受けたバログンが右足シュートを決め、先制点をアシストした。その後、チームは後半４０分にアンジェＦＷシェリフに同点ゴールを許し、追いつかれた。モナコは