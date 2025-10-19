ママ友とトラブルになった際、相手の夫から「警察行こうか、コラ」と言われた、脅しではないのか？ーーそんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。どのような文脈での発言かは不明ですが、相談者は「怖かったです」と振り返ります。確かに「警察に行こうか」と言われたら、人によっては驚いてしまうかもしれません。また、「コラ」という言葉は威圧的であるようにも思えます。暴力をほのめかしたり、害を与えたりするようなニ