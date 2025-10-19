ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月17日（金）（日本時間18日）MLBリーグチャンピオンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブリュワーズ＠ドジャー・スタジアム＞ ナショナル・リーグチャンピオンシリーズ第4戦、ドジャースが5-1で勝利し、4連勝でリーグ制覇を果たした。 マウンドの最後を締めたのは、23歳の佐々木朗希。