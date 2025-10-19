今回は、同居を迫る意地悪な義母に、嫁が反撃した話を紹介します。「それでもまだ同居したいですか…？」「最近、義母から『同居したい』と言われ続けていました。でも、性格がきつく意地悪な義母とは絶対一緒に暮らしたくないです。ただ義母に『同居は嫌です』と言っても、反感を買うだけだと思いました。そこで私は、義母に現実を突きつけることにしたんです。『同居に向けて家を増築すると、ざっと1800万円かかります』『お義母