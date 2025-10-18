オールオン4は、歯がない方でも4本のインプラントですべての人工歯を支えることができる治療法です。このオールオン4では、さまざまなインプラントや人工歯の材質を使います。それぞれの材質には特徴やメリットやデメリットがあり、ご自身に合った選択をする必要があります。本記事では、オールオン4で使用される材質の種類と、そのメリットやデメリット、選び方のポイントを解説します。 オールオン4の