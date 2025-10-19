この記事をまとめると ■マツダがジャパンモビリティショー2025に出展するブースの概要を発表した ■マツダブースの目玉は世界初公開となる「ビジョン」モデル ■「走る歓びは、地球を笑顔にする」のテーマのもとにさまざまなコンテンツを用意する 「2035年の走る歓び」を提案する「ビジョン」モデルを世界初公開 マツダは、2025年10月30日から東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー2025」の出展概要を発表し