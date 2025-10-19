バンダイスピリッツは、『ダンボール戦機』より「LBXパンドラ (宇崎悠介専用)」(1,540円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。2026年2月発送予定「LBXパンドラ (宇崎悠介専用)」(1,540円)『ダンボール戦機』より、「LBXパンドラ」が宇崎悠介使用時のカラーリングで登場。1/1のパンドラが宇崎悠介使用時のカラーリングで帰ってきた。本体の色