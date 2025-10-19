マリナーズが3勝2敗とワールドシリーズ（WS）初出場に王手をかけたア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦は19日（日本時間20日）にブルージェイズの本拠トロントで行われる。18日（同19日）は両軍監督らが会見に応じた。ブルージェイズは今シリーズ全試合で長打をマークしていた不動の1番・スプリンガーが、17日（同18日）の第5戦で右膝に死球を受けて交代。試合後に精密検査を受け、骨折などではないことが確認されていた。改めて