元サッカー選手のデヴィッド・ベッカムが、中国マカオで現地時間10月10日に開催されたNBAのプレシーズンゲームを観戦し、ジャッキー・チェンと奇跡のツーショットをキャッチされた。【写真】元NBA選手シャキール・オニールと姚明、そしてジャッキーと並んだショットDailyMailによると、デヴィッドはダークブラウンのレザーブルゾンに黒いパンツと白いスニーカーを合わせ、ベネチアン・アリーナで開催されたフェニックス・サン