令和7年7月7日、デジタルシングル「miss you」で配信デビューを果たした7人組グループ・CLASS SEVEN。昨年11月のグループ結成、東京ドームでのデビューサプライズ発表、『FNS歌謡祭』出演と着実にステップアップしてきた彼らが、10月20日についに1st Single発売を果たす。初冠番組『はじめまして！CLASS SEVENです』が10月よりスタートするなど、今注目度急上昇中の7人に、デビューシングルの魅力や、これからのCLASS SEVENにつ