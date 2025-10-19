9月26日、国の地震調査委員会は南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率を改訂しました。これまで「80%程度」としていましたが、「60％から90％程度以上」と「20％から50％」の2つになりました。それ以降、メディアで報じられ解説されていますが、ちょっとわかりにくいですよね。これは正確に伝えるために「資料にある専門用語」を引用しながら書いていることにもよります。もしかしたら専門用語が少し理解を妨げているかもしれま