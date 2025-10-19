みなさんは今、巷で話題になっているダイソーのエチケットグッズをご存知でしょうか？まるでワイヤレスイヤホンのようなデザインで、スタイリッシュな見た目が注目を浴びているこの商品。洋服に付いた髪やペットの毛、糸くず、ほこりなどを取り除くのに便利なアイテムなんですよ。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：取り換え式2wayほこり取り価格：￥220（税込）内容量：30回巻（全長：約2.1m）販