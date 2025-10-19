½©ÅÄ¸©Æâ¤Ç£±£¸Æü¸áÁ°¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÂçÀç»Ô¤ÈÀçËÌ»Ô¤ÇÃË½÷£²¿Í¤¬¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂçÀç»ÔÂÀÅÄÄ®¹ñ¸«¤Ç¸áÁ°£¹»þÈ¾º¢¡¢¡Ö¡Ø¥¯¥Þ¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡Ù¤È½÷À­¤¬¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¡×¤È¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é£±£±£¹ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÀç½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À­¡Ê£·£³¡Ë¤¬¼«Âð¤ÇÄíºî¶ÈÃæ¡¢ÇØ¸å¤Ë¤¤¤¿¥¯¥Þ¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í½±¤ï¤ì¡¢´é¤äÆ¬¤Ê¤É¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£ÀçËÌ»Ô³Ñ´ÛÄ®²¼±ä¤Î»³ÎÓ¤Ç