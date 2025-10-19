NHK『きょうの健康』（Eテレ、月〜木後8：30ほか）の16日放送回で「クマから命を守る！」がテーマとなり、話題を集めている。【画像】「NHK ONE」について説明する黒崎めぐみ理事日々の健康づくりに役立つ情報を届ける同番組。「がんや心臓病など命を奪うおそれのある病気から、効果的な運動や体操の方法まで、確かな取材に基づいた信頼のおける医学・健康の最新情報を、第一線で活躍する医師・専門家の方々をゲストに迎え、