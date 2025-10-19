「高齢になってからの骨折は、寝たきりや要介護になりやすいため、日々の暮らしの中で転倒に注意すること、そして食事に気をつけて骨量（骨密度）を保つことが大切です」【写真】1日に650~700mg摂取すべきカルシウムを多く食品そう話すのは、女子栄養大学保健センター所長の石原理先生。健康診断での採血など、簡単にできる検査で「骨」の問題を見つけることは難しく、意識しづらい。日々の食生活で骨を強くする「特に女性は閉経