日本ホテルは、「ホテルメトロポリタン 大井町トラックス」を2026年3月28日に開業する。建物は大井町トラックスの5階から13階までと26階。客室は、スイート1室、ツイン143室、キング141室の計285室で、全室禁煙とする。室内は森小屋をイメージしてグリーンやウッドをベースにした配色を採用した。オーバーヘッドシャワーを設け、スーツケースに配慮したスペースを確保する。北側のトラックスビュータイプの客室からは都心の高層ビ