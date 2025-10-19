「可愛いものは似合わない」──ピンクやロングヘア、スカートなど、「私はしてはいけない」と思っていたせんせんさん（＠hana_chan87chan）。コンプレックスから自分らしさにブレーキをかけていた彼女が、ある“ぬいぐるみ”を買ったことをきっかけに、「自分に優しくできるようになった」という投稿がXで話題を集めました。コメント欄には「わかる」「私も同じような経験がある」「そういう時期あるよね」といった共感の声が多