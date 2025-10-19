LE SSERAFIMの宮脇咲良がファンを虜にした。【写真】宮脇咲良、“直視”できない胸元ざっくりドレス宮脇は最近、自身のインスタグラムを更新し、「WEIRD GARLIC」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。公開された写真は、新シングル『SPAGHETTI』のコンセプトフォト撮影現場で撮影されたオフショットだ。写真の宮脇は、白のリブタンクトップに花柄のパンツを合わせ、チュールやニット帽でアクセントを加えた個性的なファッ