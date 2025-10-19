いい感じで仲良くなりつつある男性から食事デートに誘われたら、楽しいひとときを過ごして距離を縮めたいもの。しかし、男性は意外なポイントから「やっぱりこの子と付き合うのはなしだな」と判断しているかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「食事デートで『この人との交際はないな』と判断した理由」をご紹介します。【１】店内をじろじろと見回すなど、値踏みする姿が下品だ