◆大相撲ロンドン公演第４日（１８日・英ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール）【ロンドン１８日＝大西健太】横綱・大の里（二所ノ関）は、小結・安青錦（安治川）を寄り切って、４連勝とした。現地実況ではすべてを兼ね備えた人を意味する「トータル・パッケージ」と紹介されている。現地での愛称を知り「うれしいですね。しっかり見てくれているんなだなと思う」と笑顔で語った。千秋楽へ向けては「ここでやれるの