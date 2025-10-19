プレミアリーグのノッティンガムは１８日、アンジェ・ポステコグルー監督を成績不振により解任したことを発表した。この日、ホームで行われたチェルシー戦で０―３の敗戦を喫し、試合後にクラブが声明を出した。ポステコグルー監督は、前監督のヌーノ・エスピーリト・サント氏の後任として、９月９日に就任したばかり。カップ戦を含めて公式戦８戦未勝利（２分け６敗）で、１か月あまりの短命政権となった。