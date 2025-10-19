ＣＳファイナルＳ突破を果たした阪神は２５日に開幕する日本シリーズに向け１８日、甲子園球場で異例の全体練習を行った。デイリースポーツ評論家の西山秀二氏が２年ぶり日本一のキーマンを占った。◇◇ＣＳ前にも言わせてもらいましたが、日本シリーズにおいても鍵を握るのは中野選手だと思います。阪神の３連勝で終わったファイナルＳですが、試合前半の部分で意外と苦戦したという印象を持たせたのは、やっぱり中