「フェニックス・リーグ、広島９−２中日」（１８日、天福球場）「みやざきフェニックス・リーグ」を視察している広島・新井貴浩監督（４８）が１８日、中日戦後に滝田一希投手（２３）と育成の名原典彦外野手（２５）を高く評価した。滝田は先発し、５者連続を含む８奪三振を記録するなど、五回途中２失点の好投。名原は４出塁、１盗塁で自慢の俊足を見せつけた。同リーグの視察は１９日までの予定。最後まで若鯉のアピールに