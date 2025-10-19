阪神がＤｅＮＡに無傷の３連勝でＣＳファイナルＳを突破して、日本シリーズ進出を決めた。振り返れば、初戦の先発を任された村上頌樹投手（２７）が幾度となくピンチを招きながらも５回無失点で、スイープへの流れを作った。ベース板手前でワンバウンドする投球の連発もあったが、粘投の裏側には徹底したある意識付けと、リーグ覇者としての矜持（きょうじ）があった。◇◇ＣＳファイナルＳ初戦、村上自身に勝ちはつか