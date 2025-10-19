わが子の将来を案じる親心。しかし、その情が自身の老後を脅かす引き金になることも。失業や離婚などを機に、中年期の子どもが親の生活に依存するケースは決して他人事ではありません。親子共倒れも現実となる、そのリスクとは？母にすがる45歳の出戻り長男萩原京子さん（74歳・仮名）。3年前に夫を亡くしてからは1人暮らし。月12万円の年金と、亡夫の遺産である貯金1,500万円を頼りに、穏やかな日々を過ごしていたといいます。そ