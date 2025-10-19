韓国発のコスメブランド haming（ハミング） が、新作チーク「ハミング・ジェリーエアチーク」を携えて日本に本格上陸♡10月11日（土）より全国のロフト50店舗とオンラインストアで先行販売を開始し、11月1日からはハンズ30店舗でも展開。東京の「ロフト Kコスメフェスティバル 2025AW」出展で話題を集めたその実力チーク、透明感のある血色発色と“溶け込み感”を兼ね備えた4色展開を早速チェックし