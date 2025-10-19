私（キリ、30代）は5歳（長女）、3歳（長男）、1歳（次男）の子どもの母。現在専業主婦で、夫（ワタル、30代）と子どもたちとの5人暮らしです。私の実家は遠方にあり、義実家は隣県にあります。両家の親と私の関係は良好です。夫は定時で仕事を終えることが多いですが、私は日々ワンオペ育児をしています。毎日くたくたの私は、夜子どもたちを寝かしつけるつもりが、寝かしつけられる日もあるほど疲れています。でも夫はその状況に