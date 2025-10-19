＜日本オープン3日目◇18日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞プロ14年目の原敏之（さとし）。これまで優勝も賞金シード獲得も未経験の34歳は、首位タイで予選を通過し、人生2度目の決勝ラウンド最終組で回った。1バーディ・3ボギーの「72」とスコアを落としたが、トータル1アンダー・6位タイと上位戦線に踏みとどまっている。【写真】石川遼・アダム組は大盛況！前半は耐え続けた。スコアカードは9ホール