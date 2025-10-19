＜BMW女子選手権3日目◇18日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞立っていることさえ大変な強風下で、畑岡奈紗は耐えて、伸ばした。4バーディ・1ボギーの「69」をマークし、トータル15アンダー・2位タイでホールアウト。「ちょっと差は開いていますけど…」と話したが、初日から首位を走るキム・セヨン（韓国）が最終ホールをボギーとしたことで、4打差のまま変わらずに最終日へと向かう。【写真】カッコイイ！コー