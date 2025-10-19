＜ファンケルクラシック 女子エキシビジョンマッチ初日◇18日◇裾野カンツリー倶楽部（静岡県）◇6109 ヤード・パー72＞「ファンケルクラシック」では2022年から女子プロゴルファーによるエキシビジョンマッチを実施している。昨年までは女子のシニアプロが出場していたが、今年は30歳以上45歳未満の女子プロによるペア戦「LADYGO CUP」をプレーしている有村智恵、佐伯三貴、原江里菜、宮里美香、青山加織、大江香織の6人が、2日