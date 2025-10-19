＜DPワールド・インディア選手権3日目◇18日◇デリーGC（インド）◇6912ヤード・パー72＞インドで行われているDPワールド（欧州）ツアーの第3ラウンドが終了した。【写真】ドライバーに変化あり中島啓太の最新セッティング！首位と1打差の2位発進を決めた中島啓太は、2日目も「69」とスコアを伸ばし上位をキープ。3日目も7バーディ・ボギーなしの「65」をマークして、トータル17アンダー・単独首位で最終日を迎える。中島は昨