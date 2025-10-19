静岡県伊東市の田久保真紀市長が議会を解散したことに伴う伊東市議会議員選挙は10月19日午前7時から投票が始まりました。 学歴詐称疑惑を巡り伊東市の田久保市長が市議会を解散したことに伴う伊東市議選には、定数20に対して、前職18人、新人12人のあわせて30人が立候補しています。 田久保市政の是非が主な争点で、選挙後の新たな議会で田久保市長に対する２度目の不信任決議案が提出されるかが注目されています。 投票は、19