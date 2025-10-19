お笑い芸人のカンニング竹山が3日、YouTubeチャンネル『アンタッチャブルの早速行ってみた』にゲスト出演。観光大使をやらない理由を打ち明けた。カンニング竹山○「今さら福岡帰って…」と胸中を明かすも…地域の魅力を発信すべく、さまざまなPR活動を行う観光大使。竹山は、「観光大使はもうちょっといいですって。嫌なことはないけど、大使をできるようなところは俺にはない」と吐露。自身は福岡出身だが、「18歳で福岡が嫌で出