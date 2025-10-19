大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月17日（金）（日本時間18日）MLBリーグチャンピオンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブリュワーズ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースが無傷の4連勝でナショナル・リーグチャンピオンシリーズ（NLCS）を制し、2年連続となるワールドシリーズ進出を決めた。 チームを勝利に導いた