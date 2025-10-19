第1回【タイガー・ウッズ「奇跡の復活劇」で日本を沸かせて6年…最新発表「7度目の腰の手術」に至るまでの苦難と驚きの“交際報道”】を読むゴルフ界のスーパースターとして、日本でも高い人気と知名度を誇るタイガー・ウッズ。今季は1試合も出場できず、10月10日には生涯7度目となる腰の手術を受けたことを発表した。この先どうなるのか……と、世界中のファンが不安を募らせていることだろう。1993年に渡米し、25年以上にわ