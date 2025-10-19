日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。10月19日（日）は、ゲストに小堺一機と本田望結を迎えて放送される。岡山県の山中でポツンと一軒家を発見。瀬戸内海からは近いようだが、一軒家の周囲は森に囲まれており、衛星写真では家へと続く道も確認できないほど奥まった場所のようだ。捜索隊が向かったのは、瀬戸内海を見渡す海沿いの集落。聞き込みを