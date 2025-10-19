（写真：taa／PIXTA）衰えた脳の一部の機能をバックアップしてくれる「予備脳」。名城大学特任教授の遠藤英俊氏によれば、その予備脳を鍛えるためには、脳に刺激を与えるちょっとした工夫が必要だといいます。そんな遠藤氏が、ふだんの生活の中に取り入れてほしいとおすすめする意外な娯楽について、同氏の著書『こうして脳は老いていく』から、一部を抜粋・編集してお届けします。脳に「ちょっとだけ」負荷をかけるのがポイント衰