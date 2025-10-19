アルツハイマー病の発症要因をめぐる新しい考え方「科学は間違いを犯す」――画期的な発見をした科学者はしばしばそう語る。科学は「誤りの訂正」を繰り返すことで発展してきたのだと。科学の一翼を担う医学も例外ではない。たとえばビタミンB1の欠乏により、心不全と末梢神経障害をきたす疾患「脚気」は、「脚気菌」による細菌感染症と信じられていた時代があった。「傷口の消毒」も様変わりしている。昔は転んでケガしたら、まず