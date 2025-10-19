中国のSNS・小紅書（RED）に12日、日本の飲食店でのマナーに関する投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の女性は、「日本で食事をする時、2人で2つのセットを頼んで、好きなものがあったらお互いに交換して食べてもいいの？」と質問した。中国では日本旅行について「飲食店では1つの料理を複数人でシェアするのはマナー違反で、人数分注文しなければいけない」といったマナーが紹介されていることから、料理の交換の可否が気になった