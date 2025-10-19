不登校の子どもが北海道内でも増えています。悩み苦しんで学校に行けなくなった子どもたち。新たな居場所を見つけて力を取り戻していく姿をカメラが追いました。 「一番つらかったのは悪口」小学3年生で不登校に… ＮＰＯ法人が運営する札幌のフリースクール。子どもたちが思い思いのペースで学んでいます。（記者）「不登校はいつから？」（中学１年生）「小３とか小３の最後らへん。なんかいやだったから