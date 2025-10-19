日々、海の安全を守る海上保安庁で、選ばれたものしか入ることができない、わずか41人の精鋭部隊「特殊救難隊」＝通称「特救隊」。入隊には、半年に及ぶ厳しい訓練を経て検定に合格するという過酷な道のりがあります。その訓練に挑んだ6人の新人たちに密着取材しました。■選ばれし“海猿”「特救隊」とは厳しい暑さとなった今年の夏。伊藤健太さん(27)は連日プールでの訓練を続けていました。伊藤さんが目指しているのは、海上保