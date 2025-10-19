¡Ú¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¡Û¥¢¥ó¥¸¥§ 1¡Ý1 ¥â¥Ê¥³¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î19Æü¡¿¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ö¡¼¥¢¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¾×·â¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¥â¥Ê¥³¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎMFÆîÌîÂó¼Â¤¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿ÆîÌî¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Ê¥³¤ÏÆüËÜ»þ´Ö10·î19Æü¡¢¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè8Àá¤Ç¥¢¥ó¥¸¥§¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿ÆîÌî¤Ï¡¢70Ê¬¤ËFW¥¢¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥Æ¥£¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ