日本ハムのレイエスはCSで大当たり。ファーストS、ファイナルS通算6試合で21打数12安打（打率・571）、4本塁打8打点。無安打に終わった試合は無く6試合連続安打を継続中だ。本塁打は全てファイナルSで放ったもの。1ステージで4本塁打は19年ファーストSで浅村（楽天）がマークして以来4人目のタイ記録。19日のファイナルS第5戦で新記録を狙う。また、1シーズンのCS最多本塁打は08年ウッズ（中日）が第1S2本、第2S3本、14年中