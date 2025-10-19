囲碁普及団体「インディゴ」の山城宏九段（左）と喜多宏さん囲碁のプロ棋士山城宏九段が代表理事を務める団体「インディゴ」（名古屋市）が、碁会所で使われなくなった碁石を回収し、手作り碁盤と人気漫画「ヒカルの碁」をセットで寄贈している。2年半で小中学校など計約740カ所に贈り、囲碁ファンを増やしてきた。活動の中心メンバー喜多宏さんは「ルールが分かりづらいと言われる囲碁の魅力を漫画で知ってもらい、打ち始めても